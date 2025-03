“Dopo un anno, Consigli Comunali ancora senza atti: algheresi preoccupati”

ALGHERO – “Una fonte di produzione “omeopatica” di atti e provvedimenti amministrativi”. Così il capogruppo di Forza Italia Marco Tedde ha bollato il Consiglio Comunale durante il suo intervento. Con la maggior parte degli argomenti all’ordine del giorno costituenti atto di sindacato ispettivo, ma proposti dall’opposizione o da consiglieri di maggioranza “disallineati”. Con tre soli provvedimenti proposti dall’Amministrazione: due accertamenti di conformità, che sono atti del tutto tecnici, e una approvazione di verbali di precedenti sedute. Atti privi di significato politico. Tutto ciò nonostante nella comunicazione politica alcuni amministratori si ostinino a parlare di “rivoluzioni”, “svolte storiche” e “capolavori” presenti solo in una “narrazione tossica”, atta solo a nascondere le forti difficoltà di amministrare la città. Anche ieri abbiamo chiesto inutilmente che l’Amministrazione ci metta nelle condizioni di contribuire ad assumere atti a favore dei cittadini algheresi. E abbiamo partecipato alla seduta, anche se avremmo avuto il diritto di disertarla per violazione dei termini di notifica dell’avviso di convocazione, solo per andare incontro alle legittime richieste delle imprese che hanno chiesto i due accertamenti di conformità”.

“Siamo convinti che le istanze che provengono dal mondo delle imprese debbano avere la strada spianata, al fine di consentire alle aziende di produrre ricchezza, posti di lavoro e benessere sociale. A distanza di quasi un anno dall’insediamento crediamo sia indispensabile che l’amministrazione emargini le risse interne e gli esponenti poco attivi ma molto loquaci e si concentri sulle cose da fare a beneficio delle imprese e dei cittadini”.