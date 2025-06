Di Nolfo non invitato: “Sgarbo istituzionale, Piu deve chiedere scusa”

ALGHERO – Non solo fibrillazioni, ma di più. Molto di più E’ quello che sta accadendo nel Campo Largo regionale, o Centrosinistra, rispetto alle connessioni tra “Capo di Sotto”, Sassari e Alghero. Infatti, come emerso dalle immagini diffuse sui social, il consigliere regionale di maggioranza, algherese, eletto con la lista della presidente Todde, non è stato invitato alla presentazione della destinazione di importanti fondi per la realizzazione di alcuni alloggi popolari. Presenti il sindaco Cacciotto, alcuni capigruppo consigliare comunali e l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu che, tra l’altro, è dirigente di Europa Verde ovvero asse portante di Alleanza Verdi e Sinistra in cui, almeno così pare, dovrebbe appartenere anche lo stesso Di Nolfo.

“Non c’ero semplicemente perché non sono stato né avvisato né invitato”, scrive sul suo profilo facebook l’onorevole di sinistra e continua “quello che è accaduto è un palese sgarbo istituzionale”, e ancora, “la situazione che si è verificata stamattina (ieri ndr) è brutta, non era mai capitata prima. Ogni assessore regionale quando è venuto ad Alghero in veste ufficiale mi ha sempre chiamato prima, spesso e volentieri ha condiviso con me diversi aspetti dell’appuntamento da realizzare. Mi auguro sia solo una svista, un errore di cui scusarsi e da superare immediatamente”