Rifiuti, attacco Montis a Pirisi: “Punto più basso della politica”

Quando un assessore, come quello all’Ambiente del nostro Comune, risponde con uno scomposto attacco alla persona a chi osa, ed è il caso del capogruppo del PD in Consiglio comunale, muovere delle critiche per il proprio operato, si tocca uno dei punti più bassi della politica, quella dalla quale i cittadini si sentono sempre più distanti.

Abbassare i toni della polemica e stare ai fatti concreti è l’invito che rivolgiamo per restituire un pò di dignità a coloro che sono chiamati a gestire il bene pubblico.

É dovere di ogni consigliere di opposizione vigilare sull’operato del Sindaco, degli Assessori e della Giunta e fare critiche costruttive .

Allo stesso modo , uno dei doveri di chi legittimamente amministra è rispondere alle critiche nel merito , sul piano politico, senza buttarla sul piano personale ricorrendo a confuse allusioni che mirano soltanto a intorbidire le acque e che, francamente , possono far pensare a un’assenza di argomentazioni.

Alghero meriterebbe amministratori operosi, attenti e rispettosi, pronti a rispondere sia ai bisogni della città e dei suoi cittadini, sia alle sollecitazioni di chi, per sensibilità e dovere civico, ha il compito di fare presidio democratico indicando i, purtroppo molti, punti di debolezza dell’azione, o inazione amministrativa.

La cattiva abitudine dell’eterno scaricabarile su chi “governava prima” e il tormentone “quando c’eravate voi” ,per quanto, dopo un pò tenda al ridicolo, in politica è comprensibile, ma le risposte calate sul piano personale a doverose sollecitazioni poste sul piano politico, lo sono molto meno, e denotano quel crescente decadimento della dignità e della civiltà dell’azione politica di cui da tempo abbiamo iniziato a pagare le conseguenze e che, se non invertiamo la tendenza, ci trascinerà sempre più in basso.

Per invertire la tendenza bisognerebbe saper ascoltare soprattutto i cittadini e la città e avere visione e progettualità.

Per due anni consecutivi Alghero si è lasciata scappare la formidabile occasione di promozione data dalla presenza del presidente della Repubblica. Una amministrazione attenta e operosa avrebbe quantomeno ripulito, abbellito e infiorato la città.

Invece niente, nonostante le tante sollecitazioni. Per due volte di seguito.

E si sa, errare è umano, perseverare…….

Il Segretario P.D. Alghero

Mario Salis