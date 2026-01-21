Danni maltempo, la Todde e Salvini seguono la situazione

CAGLIARI – Questa mattina la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha avuto un colloquio con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per aggiornarlo sugli effetti e sulle conseguenze del maltempo che ha colpito in questi giorni la Sardegna. Nel corso della conversazione, la presidente ha ringraziato il ministro per la disponibilità dimostrata.

La presidente è in costante contatto con la Protezione civile, con l’assessora regionale alla Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, impegnata direttamente nel coordinamento degli interventi, e con gli amministratori locali dei territori maggiormente colpiti, con i quali è stata condivisa la piena disponibilità ad affrontare congiuntamente le criticità emergenti. Tutte le strutture operative della Regione sono al lavoro per garantire la sicurezza della popolazione e del territorio e per ridurre al minimo i disagi per i cittadini.