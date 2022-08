Cura del verde, Alghero In House in azione: interventi e programma | immagini

ALGHERO – Come indicato sulla pagina facebook dell’Alghero In House continuano le attività della società che si occupa di verde e manutenzioni per il Comune di Alghero. Dal centro città all’agro passando per i quartieri periferici e il litorale, le diverse squadre intervengono quotidianamente come da programma indicato anche sui social e che, per questa settimana e rispetto alla cura del verde prevede queste zone di intervento: Borgata Santa Maria La Palma, Scuole Santa Maria La Palma, Elementari Lido, Materna Sant’Anna, rotatoria Stazione, prati Stazione, Parco Rafael Caria, scuola materna via Vittorio Emanuele, rotatoria Due Mari, vie Mazzini, Botticelli, Giardini Cecchini (Scalo Tarantiello)

E ancora, Piazza Maria Carta, campo sportivo Maristella, Parco Hemmerle, Giardini Manno, scuole elementari via Parenzo, rotatoria Calich, prati Fertilia, passeggiata Bousquet, Piazzale della Pace, Lungomare Dante, viale della Resistenza, Piazza San Michele.

Nel frattempo, come da immagini allegate, sono stati realizzati diversi interventi anche di abbellimento e miglioramento del decoro come, ad esempio, nella passeggiata Bousquet e altre zone del territorio comunale di Alghero.