“Aumento tassa dei rifiuti intollerabile, usare fondi di Bilancio”

ALGHERO -“Arriva la TARI nelle case e nelle imprese degli algheresi. Con l’aumento. Una constatazione, non una polemica” cosi l’ex-sindaco Mario Bruno che interviene sull’aumento della tassa dei rifiuti ad Alghero. “Eppure, un introito di 1.3 milioni di euro in più dall’evasione (spesso totale) riscossa nel solo 2020 (frutto del censimento da noi voluto nel 2018 perché non tutti pagavano e solo gli onesti si distribuivano l’onere) e le percentuali di differenziata raggiunta dagli algheresi avrebbero consigliato il decremento L’aumento riguarda sia le famiglie, che vedono la tariffa crescere del 4-5%, sia le attività per le quali gli aumenti sono invece tra l’8 e il 9% rispetto alla tariffa 2021. L’alibi è quello del caro prezzi o del caro energia. Ma è davvero intollerabile”.