Parco Eolico a Capo Caccia, il Partito Democratico si oppone

ALGHERO – Per il 25 Agosto, alle ore 17.30, alla casa comunale, è stata convocata la commissione Ambiente per discutere in merito all’installazione dell’Impianto Eolico Off Shore fronte Capo Caccia. “Il Partito Democratico, nel merito, si oppone a questo tipo di azione ed è pronto a tutte le misure possibili al fine di tutelare il nostro territorio e patrimonio ambientale”, cosi fa sapere il capogruppo Mimmo Pirisi che renda nota la posizione del partito rispetto alla sciagurata ipotesi (purtroppo piuttosto reale) di realizzare un mega parco eolico al largo del promontorio di Capo Caccia, per chi non ricordasse si tratta di un’area Parco e Area Marina Protetta.