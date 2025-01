Crisi sanità algherese, blitz al Civile: “Calpestate Commissione e Giunta”

ALGHERO – Christian Mulas (capogruppo Orizzonte Comune). “Vorrei esprimere il mio disappunto riguardo alla visita ispettiva dell’altro ieri all’Ospedale Civile di Alghero da parte della Presidente della Commissione Sanità, Carla Fundoni, accompagnata dal consigliere regionale Valdo di Nolfo. Ritengo un atto di maleducazione politica, per non dire altro, che tale visita sia avvenuta senza la partecipazione del sindaco e della commissione consiliare preposta. È evidente che il sindaco, invitato martedì alla commissione regionale alla sanità, avrebbe dovuto essere almeno informato e coinvolto in un’iniziativa di tale portata. Chi ha organizzato questo “blitz” avrebbe dovuto, per il rispetto dovuto all’istituzione sanitaria di Alghero, coinvolgere la massima autorità locale in materia. Questo modo di procedere mina la collaborazione istituzionale e non fa che alimentare inutili tensioni”.

Massimiliano Fadda (capogruppo Prima Alghero). In merito ai gravi problemi della Sanità algherese e dopo aver sollecitato più volte l’intervento della Amministrazione Regionale ed in particolare del consigliere regionale algherese Di Nolfo, apprendiamo dalla Stampa che la presidente della Commissione Sanità regionale on Fundoni, accompagnata proprio da Di Nolfo, ha visitato l’ospedale Civile di Alghero. Questa visita, definita ispettiva, è avvenuta venerdì scorso, in incognito, senza alcun preavviso, nemmeno al Sindaco Cacciotto, né tantomeno ai membri della Commissione Sanità di Alghero.

Parlare di sgarbo istituzionale è un eufemismo, in quanto hanno fatto tutto di nascosto e non si comprende perché, a meno che non si vergognassero del ritardo. Questo atteggiamento irrituale ed incomprensibile dovrebbe essere stigmatizzato soprattutto dal Sindaco. Domani terremo una commissione Sanità per affrontare l’argomento e preparare le nostra richieste da portare a Cagliari martedì prossimo, proprio alla on. Fundoni. Sarà questa un’occasione per “ringraziarli’ della loro cortesia ed illustrare le nostre richieste”.