Crisi a Porta Terra, Lega: “Noi stiamo con Conoci”

ALGHERO – “In relazione aii fatti recenti avvenuti in seno alla maggioranza consiliare del Comune di Alghero, il coordinamento provinciale della Lega conferma il proprio appoggio all’operato del sindaco Conoci, assicurando e ribadendo il proprio sostegno con senso di responsabilità verso la continuità amministrativa del Comune.

Questa giunta e questo consiglio saranno chiamati a gestire la fase programmatica del prossimo anno, preludio della stagione turistica che l’attende, non si può in alcun modo rischiare vuoti di governo, assolutamente deleteri per la città e le prospettive che la attendono”, Così i commissario provinciale della Lega Sardegna Vincenzo Corrias.