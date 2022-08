Coppa Italia, Campionato e Under: nuova ricca stagione per Futsal Alghero

Coppa Italia, Campionato e Under: una nuova stagione ricca di impegni per la

Futsal Alghero

Archiviata la passata stagione, conclusasi con il terzo posto in campionato e la vittoria della Coppa

Italia, la Futsal Alghero è pronta per affrontare una nuova stagione ricca di impegni.

Sebbene i calendari e i regolamenti delle competizioni siano ancora in definizione, la Delegazione

regionale Calcio a 5 in un recente comunicato ha reso noto che la Coppa Italia Serie C1 si svolgerà

con la stessa formula della scorsa stagione con le partecipanti suddivise in quattro gironi (tre gironi

da 3 squadre e uno da 4 squadre). Nella seconda fase, le vincitrici si sfideranno per la vittoria della

finale regionale e l’accesso alla fase nazionale.

Le prime due giornate della Coppa Italia si disputeranno il 17 e il 24 settembre. La Futsal Alghero è

stata inserita nel girone D e sfiderà la Ichnos Calcetto Sassari e la ZB Iron Bridge. Alle due giornate

di Coppa, seguirà la prima giornata di campionato in programma sabato 1° ottobre.

In attesa delle partite ufficiali, la Futsal Alghero inizierà la preparazione lunedì 29 agosto al

PalaManchia. In vista dell’avvio della nuova stagione trapelano fiducia e ottimismo. “Siamo pronti

e fiduciosi per la nuova stagione che sarà ricca di impegni. Come gruppo dirigente abbiamo

lavorato per confermare una rosa competitiva; il nostro obiettivo è di disputare un campionato di

livello e di affermarci anche in Coppa” afferma il Presidente Andrea Columbano. “Dal punto di

vista tecnico, vi è una importante novità con l’ingaggio del nuovo Mister Rino Monti che vanta

esperienze in serie B e in A2 con Elmas 01 e Sestu e in serie A femminile con Jasnagora, Vigor

Lamezia e Athena Sassari”.

L’affermazione della Futsal Alghero nel panorama del Calcio a 5 isolano passa anche dalla

costituzione di una squadra giovanile che possa formare sin da oggi i calciatori di domani.

“L’Under è per noi un obiettivo fondamentale del nostro percorso di crescita societaria.

Quest’estate, con l’organizzazione della seconda edizione della Futsal Alghero Cup, abbiamo già

avvicinato numerosi giovani al Calcio a 5; nelle prossime settimane, grazie anche alla

collaborazione con la SSD Nettuno Alghero, continueremo a lavorare per costruire la squadra

giovanile organizzando stage e altre iniziative di cui daremo ampia comunicazione su social e

media” conclude il Presidente Columbano.

Coppa Italia, Campionato e Under: la Futsal Alghero è attesa da una stagione impegnativa con tre

sfide importanti per continuare ad affermarsi nel panorama del Calcio a 5 isolano.