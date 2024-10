Continuità Aerea, “Non c’è niente da esultare, la stagione e’ sempre più corta”

ALGHERO –Sulla continuità territoriale sull’ Aeroporto di Alghero c’è ben poco da esultare. Lavoriamo per allungamento stagione e incremento flussi turistici.-. Il Consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde così commenta l’apertura delle buste del bando. “Leggere i “peana” di vittoria per l’apertura delle buste fa un po’ sorridere. La grancassa propagandistica per l’apertura delle buste non può mettere in secondo piano che con le ulteriori cospicue risorse stanziate era quasi impossibile che non vi fossero Compagnie aeree interessate. L’incremento percentuale della compensazione finanziaria da assumere a base d’asta per la tratta Alghero-Milano è stato +68,6 %, per un ammontare € 3.806.397. Quello per la tratta Alghero-Roma Fiumicino è stato + 46,1%, per un ammontare di € 7.954.591. Confidare in prospettiva nella Regione e nella nuova continuità territoriale per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini del territorio e l’incremento dei flussi turistici, come fa il Sindaco Cacciotto, è riduttivo e privo di prospettiva –attacca l’esponente azzurro-. Eravamo e siamo convinti che bisogna progettare l’allungamento della stagione, anche in chiave territoriale. Ma Alghero deve essere la capofila. Non è saggio puntare all’allungamento della stagione limitandosi a chiedere più voli. Non riusciamo ad attrarre significativi flussi turistici non perché ci sono pochi voli, ma perché a parte il mare nei mesi estivi nei periodi di bassa stagione non c’è una offerta con capacità attrattive. Bisogna rimboccarsi le maniche e organizzare eventi culturali, musicali, rassegne enogastronomiche con caratteristiche identitarie e eventi congressuali. Prendendo in locazione un “Palatenda” modulare da 1.500 posti da collocare vicino al Palacongressi. Dialogando col Consorzio Riviera del Corallo, con gli operatori, con i Centri Commerciali naturali, con le Borgate, con i Quartieri e con il Distretto rurale. Dobbiamo “coccolare” ii nostri talenti creativi, e “brandirli” per attirare visitatori e creare un ambiente favorevole per attrarre investimenti e investitori. Ma il Sindaco Cacciotto deve anche far leva sulla Regione affinché incrementi e migliori il sistema del trasporto aereo, in collaborazione con l’Università. Sistema che, si badi bene, non è stato progettato dalla Giunta Todde ma è stato realizzato dall’Assessore della Giunta Solinas Moro. Sistema sperimentale che prevede aiuti sociali ai passeggeri e il finanziamento di nuovi collegamenti triennali. Insomma, oltre agli “applausi” per risultati amministrativi poco significativi, in tempi rapidi occorre progettare il futuro di questo territorio –chiude Marco Tedde-“