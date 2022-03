Consulta Regionale per il Cinema: nuovi componenti

CAGLIARI – Sono stati nominati i nuovi componenti sostitutivi della Consulta Regionale per il Cinema, dopo le dimissioni per motivi personali di due rappresentati. La Consulta è l’Organo di consulenza tecnica della Regione per le questioni attinenti al cinema, all’interno delle “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”. I componenti sono stati nominati dalla Giunta regionale tra persone di riconosciuta e documentata competenza, previo parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro trenta giorni.

La Consulta Regionale del Cinema è adesso è composta dall’ l’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, da Paolo Angioni, componente, autore cinematografico (Presidente), Mauro Cagnina, componente, produttore, distributore, ed esercente, Guglielmo Aru, componente, esponente delle associazioni di cultura cinematografica operante nel territorio, Nevina Satta, componente, Direttore della Fondazione Sardegna Film Commission e Giovanna Maria Branca, componente, esperto in materia di cinema scelto tra docenti universitari di ruolo in discipline cinematografiche o tra critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria. I nuovi componenti resteranno in carica per la durata della legislatura.