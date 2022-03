Ass. Cabirol e Catalan Tv, spazio agli eventi in algherese

ALGHERO – Da domani, mercoledì 30 marzo, inizia la collaborazione tra l’Associazione Culturale Cabirol e Catalan tv. Sarà incentrata su contenuti in algherese, per la programmazione di una serie di appuntamenti rivolti alla promozione della lingua, attività per la quale l’Associazione basa la propria attività circa quindici anni.

Gli appuntamenti andranno in onda il mercoledì alle 21,15 e in replica la domenica pomeriggio. Domani andrà in onda la terza edizione andata in scena il 23 ottobre 2010 del Premio Pino Piras, la fortunata manifestazione organizzata con il prezioso contributo del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, che ha determinato la nascita di una nuova schiera di autori algheresi che hanno abbracciato la composizione in catalano di Alghero. Alla serata del Teatro Civico presentata da Antonio Luvinetti hanno partecipato Franca Masu con Salvatore Maltana, Roger Soler, Mark Harris, la premiata dell’edizione per il miglior brano in algherese, Yasmin Bradi, e poi l’ospite Piero Sidoti, che ha pubblicato in quell’anno l’album Genteinattesa, con gli arrangiamenti di Antonio Marangolo e le prefazioni di Lucio Dalla e Massimo Cotto, lavoro che gli è valso la targa Tenco 2010. E poi ancora due figure straordinarie della musica popolare algherese, Berto Calaresu e Pietro Ledda, a raccontare con parole e musica pezzi di storia di Alghero e di quell’angolo di Muralla dei cosiddetti Tupamaros. Premio alla carriera per Angelo Maresca, altra figura della canzone algherese a cui l’organizzazione ha voluto attribuire un riconoscimento, e a Enrico Valsecchi, storico, giornalista. Protagonisti della serata anche Zaira Zingone, giovane voce che si è esibita con il musicista Graziano Solinas; Mario Mulas con il maestro Mauro Uselli. Il Premio, conformato sulla nuova attitudine delle nuove rassegne per la ricerca di nuovi autori, ha costituito un esempio di rara qualità artistica che ha saputo coniugare la tradizione e tracciare un nuovo solco dei giovani autori. Organizzato in collaborazione con la cantante Claudia Crabuzza, sul palco del “Pino Piras” si sono approcciati alla composizione in lingua Davide Casu, Zaira Zingone, Yasmin Bradi.

La stessa Claudia Crabuzza che ha intrapreso un lungo percorso che l’ha portata a vincere la prestigiosa Targa Tenco con il miglior album in lingua ( 2016) Com un Soldat. Musica dal vivo, video, testimonianze, la ricetta del Premio ha ottenuto consensi a scena aperta soprattutto nelle parti in cui vengono proposti gli aspetti dell’identità algherese, sia quelli più raffinati che quelli provenienti dalla cultura popolare. Spettacolo di assoluta qualità, il premio Pino Piras ha dimostrato di poter rappresentare un evento eccezionale per la programmazione culturale algherese. Una miscela di grandi nomi, di artisti internazionali e di personaggi della musica popolare algherese sotto il segno del ricordo dedicato al grande artista, Pino Piras, della città di Alghero. La programmazione continua ogni mercoledì con altre edizioni del Premio, con la riproposizioni delle tra edizioni de La Nostra Cançó, con la commedia País de Alegries, con altre documentazioni riguardanti la canzone algherese.