Consorzio Porto Alghero, nuovo pontile e restyling

ALGHERO – Più comodità e maggiore sicurezza. Sono le principali novità del pontile di recente realizzazione nel molo gestito dal Consorzio Porto di Alghero, che si prepara così, nel migliore dei modi, per la stagione turistica ormai alle porte. Accesso sicuro anche per le persone con difficoltà di deambulazione, grazie alla passerella autoportante e sistemi all’avanguardia di gestione degli ingressi, col cancello dotato di codice di sicurezza e badge.

L’intervento si inserisce nel fitto programma di lavori di riqualificazione e manutenzione che vedono interessati tutti i pontili gestiti dall’organismo presieduto da Giancarlo Piras. Lavori che in questi mesi non si sono mai fermati: le maestranze del Consorzio sono in attività per ridipingere le bitte e in generale per attuare un restyling migliorativo delle aree portuali, al fine di rendere più godibile la presenza dei natanti stanziali, migliorare il decoro ed i servizi offerti alle imbarcazioni in transito che, nonostante il difficile periodo, inizieranno ad arrivare già dalle prossime settimane.

