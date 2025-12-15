Consorzio di Sant’Anna – Poglina: assemblea fissata per venerdi 19

ALGHERO – Continua l’attività dei Consorzi delle strade vicinali che raccolgono un numero molto rilevanti di residenti algheresi, attività agricole e ricettive e abitazioni utilizzate come appoggio alle varie campagne. Una cintura di agro, quella del Comune di Alghero, tra le più cariche dal punto di vista antropico dell’intera isola che merita sempre più attenzione dalla Amministrazione Comunale.

Tra le varie attività messe in essere da tali enti, è il “Consorzio Strada vicinale Sant’Anna Poglina a far sapere che, in prosecuzione della seduta del 5 dicembre, venerdi 19 , alle ore 17.00, presso i locali del Polisoccorso in via Liguria, si terrà l’assemblea per approvazione del bilancio preventivo 2026 e dei ruoli di contribuzione 2026 e, per adeguamento statuto consortile al regolamento comunale.