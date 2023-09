Confederazione Centrista, approvati i punti programmatici

Nuova riunione operativa ieri a Cagliari, per i rappresentanti del Grande Centro, la confederazione delle forze politiche centriste, civiche e autonomiste (Sardegna al Centro 20 Venti, Azione, Alleanza Sardegna UDS e Democrazia Cristiana).

L’incontro è servito in primo luogo per approvare in via definitiva i punti programmatici da proporre agli elettori per la prossima legislatura.

Tutti i partecipanti alla riunione hanno convenuto sulla necessità di portare avanti da subito un percorso unitario mirato a dare alla Sardegna un nuovo modello di sviluppo. I punti programmatici saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per il prossimo Mercoledì 20 Settembre. L’orario e la sede della conferenza stampa saranno comunicati nei prossimi giorni.