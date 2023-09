Lavoratori Miniera Olmedo fuori dalla precarietà, “Grazie all’assessore Pili”

ALGHERO – I lavoratori della miniera di Olmedo escono dalla precarietà con un emendamento della Giunta regionale proposto dall’Assessora Pili-. L’ex sindaco di Alghero Marco Tedde interviene a distanza di alcuni minuti dall’approvazione nell’ aula del Consiglio Regionale dell’emendamento che proroga i rapporti di lavoro dei 25 ex dipendenti del sito minerario di Olmedo, e ne prevede la stabilizzazione ove ricorrano i requisiti di legge. Una vicenda, quella dei precari dell’ex miniera di bauxite di Olmedo, che in questi ultimi 8 anni ha visto costantemente impegnato Tedde e i dirigenti di Forza Italia. L’Ass. Pili ha da subito dimostrato grande disponibilità verso la soluzione del problema, interloquendo con Tedde e con le forze politiche e progettando soluzioni e iniziative utili per salvaguardare i 25 posti di lavoro e mettere in sicurezza la miniera. “Ora si apre una fase nuova. La politica ha prevalso sulla rassegnazione derivante dalla mancanza di imprese interessate a gestire il sito minerario. Creando le condizioni per la stabilizzazione e per mettere la parola fine ad una situazione di precarietà e incertezza che per troppi anni ha creato sconforto e insicurezza in decine di famiglie e nel territorio -chiude Tedde-.”