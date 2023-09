“Trasporti e fermate autobus, situazione vergognosa: si deve intervenire”

ALGHEROO – Ritorna, ancora una volta, Alberto Bamonti dei Riformatori SArdi, dopo anche diversi articoli, tra cui quello ripetuto più volte di Algheronews (https://www.algheronews.it/alghero-il-mistero-delle-pensiline/), sula vergognosa condizione dei trasporti locali pubblici e in particolare delle fermate degli autobus.

“Nonostante questa problematica sia stata già oggetto di miei precedenti interventi e di un apposito Ordine del Giorno approvato poi all’unanimità, tuttavia continuano a perdurare gravi mancanze nel nostro servizio di trasporto pubblico, in modo particolare l’assenza di pensiline adeguate in numerose fermate, comprese quelle di uso quotidiano, anche in prossimità di servizi strategici (Ospedale Civile), come ad esempio quella situata nella via Don Minzoni.

È inconcepibile che i cittadini e l’utenza turistica debbano subire disagi inaccettabili, dall’attesa sotto il cocente sole estivo, alla pioggia battente nelle stagioni più fredde, e tutto a causa dell’incapacità totale delle autorità preposte di fornire infrastrutture basilari. Inoltre, è impensabile che molte fermate non dispongano ancora di informazioni chiare sugli orari e le rotte degli autobus, e quando queste informazioni sono presenti, sono redatte esclusivamente in lingua italiana, ignorando completamente le esigenze dei turisti.

La situazione attuale è vergognosa e inaccettabile. È ora di porre fine all’indifferenza e inerzia delle autorità competenti. È un diritto fondamentale dei cittadini e dei visitatori avere accesso a un servizio di trasporto pubblico efficiente e dignitoso.

È tempo di avviare un confronto duro e diretto con l’ARST (Azienda Regionale Sarda Trasporti) e le istituzioni locali, perché i cittadini di Alghero meritano molto di più di quanto stiano ricevendo attualmente”