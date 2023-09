Video dell’Amministrazione Conoci sulle bellezze di Alghero

ALGHERO – 12 artisti, 5 lingue e una città: Alghero. Diffusi sui social e nel web due video promozionali voluti dall’Amministrazione comunale con l’assessorato alla Cultura e Turismo, in collaborazione con la Fondazione Alghero e il Parco Regionale di Porto Conte, per veicolare la cultura e le bellezze della città di Alghero. Immagini che, accompagnate dalle parole e dalla musica di Domo Mea dei Tazenda, promuovono la Riviera del Corallo e la Sardegna. Cantata in cinque lingue diverse, per rappresentare la centralità di Alghero nel contesto Mediterraneo, alla realizzazione dei video hanno contribuito numerosi artisti e musicisti algheresi e sardi. Il primo video pubblicizza e valorizza il fascino senza tempo del territorio; il secondo, grazie all’aiuto di alcuni ragazzi algheresi, manda un forte messaggio di amore, fratellanza e amicizia come salvagenti del mondo. I due video – realizzati con la direzione artistica di Marcello Peghin, la regia di Irio Pusceddu e l’assistenza tecnica di Luca Parodi – sono stati presentati ufficialmente nelle scorse settimane, e già veicolati con successo in diversi canali di promozione. Al progetto hanno partecipato i musicisti Salvatore Maiore, Paolo Zuddas, Enzo Favata e Gavino Murgia, Denise Gueye, Claudia Crabuzza, Davide Casu, Claudette, e collaborato numerose realtà del territorio.