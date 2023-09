Ad Alghero l’estate non finisce, arriva il ricco programma per Sant Miquel | video

ALGHERO – Ad Alghero l’estate non finisce più, con una programmazione artistica e culturale che non si arresta in Riviera del Corallo, grazie al cartellone del San Miquel Festival che quest’anno si presenta più ricco e partecipato di sempre: concerti, comedy, artigianato, rassegne di poesia e sport. Questa mattina, dopo numerose anticipazioni nel corso dei mesi, la presentazione ufficiale di eventi e manifestazioni che impreziosiranno tutto il mese di settembre, alla presenza del sindaco Mario Conoci, dell’assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Cocco, col presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu e Sara Govoni del Consiglio d’amministrazione.

“Note di fine Estate” con il Coro Polifonico “Francesco d’Assisi”, il Coro Matilde Salvador e l’Orchestra dell’Associazione Musicale “Il Violino” (16 e 17 settembre), “Casa Abis” per Alguer Comedy (17 settembre), Il concerto dell’Associazione Canora Nova Alguer (20 settembre), l’opera sinfonica L’incendio del bosco grande a cura della Associazione Effetto Palla ODV con la Fondazione Fossano Musica che vedrà la presenza di Michelangelo Pistoletto, Concert al Parcs (23 e 24 settembre), I Bertas (27 settembre – in apertura I Soliti Ignoti Band), Lucio con Lucio (28 settembre), il concerto omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti che avrebbero compiuto ottant’anni a marzo 2023, Istentales (1 ottobre). In mezzo l’atteso concerto (già sold out) di Tony Hadley in Mad About You, l’ex-cantante degli Spandau Ballet, tra le band più famose degli anni ’80. In programma anche il festival dedicato al dialogo tra Design e Artigianato artistico, Artijanus/Artijanas (dal 14 al 16 settembre), la mostra personale di Gavino Sanna che racconterà Una Vita dedicata alla creatività, il Festival della Danza d’Autore, la commedia teatrale in Algherese Lo Rei Bo e il Post-Festival della Canzone Algherese, le celebrazioni dei 75 anni dell’Istituto Musicale G. Verdi e le Giornate Europee del patrimonio. Tutti eventi, a parte Hadley, ad ingresso gratuito su prenotazione. Anche tanto sport di livello internazionale col 23° Sardinia Open Wheelchair Tennis, il World Beach Soccer ed il Mundialito per club sul Lido San Giovanni.

Tutto pronto insomma per i festeggiamenti di Sant Miquel, il calendario dedicato ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città di Alghero: il ricco programma anche quest’anno è sostenuto dalla Camera di Commercio nell’ambito del programma quadro Salude&Trigu, ed è realizzato in collaborazione con numerose organizzazioni e associazioni locali così da regalare nei prossimi giorni momenti imperdibili di spettacolo, ai quali si affiancano le tradizionali celebrazioni religiose: Giovedì 28 settembre (ore 19), venerdì 29 (ore 9 e 11) le Sante Messe nella Chiesa di San Michele; ore 18.30 la celebrazione solenne presieduta dal Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, S.E. Mons. Mauro Maria Morfino.

Per maggior informazioni sugli eventi in programma, prenotazione ingressi e acquisto biglietti è possibile consultare la pagina dedicata all’evento sul sito Alghero Turismo.