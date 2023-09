Marcello Meloni lascia la lista civica “Noi con Alghero”

ALGHERO – Marcello Meloni, candidato a Consigliere Comunale nelle elezioni del 2014, già coordinatore nella lista NCD (Nuovo Centro Destra) a sostegno dell’allora candidata sindaco Maria Grazia Salaris e successivamente componente della lista civica “Noi Con Alghero” gruppo che sin dalla sua creazione ha sostenuto e supportato l’attuale Sindaco Mario Conoci, lascia il gruppo. “Nessuna nota polemica né tantomeno dolente”- precisa Meloni – ricordando come nel 2019 il gruppo civico “Noi Con Alghero” contribuì a far vincere la coalizione del centro destra ottenendo risultati sorprendenti e di tutto rispetto: i 2000 voti ottenuti dal gruppo. infatti, portarono ad un traguardo più unico che raro per una città come Alghero e per le liste civiche in generale.

“Rimane comunque la massima stima e riconoscenza per l’azione amministrativa svolta in questi mesi e in questi 4 anni verso l’intero gruppo “Noi Con Alghero – prosegue Meloni. In particolar modo, ai due assessori espressi dalla Civica, vanno gli apprezzamenti più che positivi, per la gestione degli assessorati, Servizi Sociali e Sport (Maria Grazia Salaris), Urbanistica ed Edilizia e Viabilità (Emiliano Piras), ed i consiglieri comunali Antonello Muroni e Alessandro Loi, ai quali rinnovo l’augurio di una prospera azione amministrativa che li veda portare a termine tutti i progetti del programma iniziale”.

“Un gravoso impegno e senso del dovere li attende, in previsione della prossima corsa elettorale, sapendo di quanto la città abbia, oggi più di ieri, necessità di sforzi, energie e sostegno, per essere sempre più appetibile ad investimenti e nuove progettualità. Personalmente, ad oggi, dopo aver contribuito con fervore e instancabile sostegno a tutta l’azione politica nei mesi, mi sento in dovere di lasciare ad altri lo spazio per continuare a contribuire con solerzia e sostegno il gruppo civico. La passione per la politica della mia città, nella misura di critico e di osservatore, volto a contribuire per una città migliore, rimarrà attiva sempre a sostegno di nuove azioni e a beneficio della stessa comunità e di tutto il territorio. Ringrazio tutti i componenti della lista civica, i sostenitori e coloro i quali continuano ad aver stima nei miei confronti”.