CAGLIARI – Per la vendita di ricci di mare, stagione 2023-2024, è pubblicata la graduatoria definitiva di assegnazione in concessione di 3 postazioni situate su area di proprietà del Comune di Cagliari, in località Su Siccu. Al link la determinazione n. 290/2024 a firma del dirigente Servizio Suape, Mercati, Attività produttive e Turismo con la graduatoria.