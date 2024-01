Commissione Ambiente, è scontro col Parco: richiesta dimissioni. Al vaglio del Direttore le istanze dei pescatori

ALGHERO – E’ durato il tempo di un battito di ciglio il clima da “volemose bene” di Natale coi bagordi ed eventi del Capodanno. L’anno nuovo, in termini politici locali e ancora di più nella maggioranza, si è aperto in maniera più deflagrante di prima e, ancora una volta, gli scontri più accesi che si sono registrati negli organismi di rappresentanza. A fare da teatro a tale clima la commissione ambiente presieduta da Christian Mulas il quale, dopo l’uscita questa mattina sulle colonne locali dell’Unione Sarda, ha ribadito la richiesta di dimissioni, a nome del gruppo consiliare dell’Udc, del Presidente del Parco Raimondo Tilloca e di tutto il Cda composto da Adriano Grossi e Lina Bardino. Questo, la sua motivazione, “per l’assenza dalle commissioni dedicate ai temi del Parco e Area Marina Protetta”.

L’opposizione ha preso la palla al balzo ed ha ricordato, a gran voce con Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto e Valdo Di Nolfo, che, per l’ennesima volta “il numero legale della commissione ambiente era stato mantenuto dalla minoranza” ciò a palesare, nuovamente, “l’assenza di una maggioranza a sostegno del sindaco Conoci” a cui, secondo Mario Bruno, “dovrebbe andare la richiesta di dimissioni da parte di Mulas”.

Insomma un clima incandescente, pacatosi col proseguire dei lavori quando i pescatori cosi come gli operatori nautici del turismo, presenti per chiedere delle modifiche al disciplinare riguardante chi opera nelle acque protette. hanno sottoposto i loro quisiti al direttore del Parco e Amp Mariano Mariani presente in rappresentanza dell’Ente insieme al funzionario Alberto Ruju. Il confronto, a tratti non facile, è giunto ad una sintesi con i soliti aggiornamenti alla prossima riunione che dovrebbe tenersi la prossima settimana. Il condizionale è d’obbligo perchè, con la richiesta sul tavolo delle dimissioni del Presidente e Cda, non è chiaro cosa potrà accadere nei prossimi giorni nei rapporti tra organismi consigliari, Porta Terra e Casa Gioiosa.