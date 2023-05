Collegio Europeo per la Sardegna, consegnata da Pais la legge a Calderoli

CAGLIARI – “Ieri l’incontro in Consiglio regionale col Ministro Calderoli, con il quale abbiamo affrontato il disegno di legge sull’Autonomia differenziata: per la Sardegna una grande opportunità di vedersi attribuite più pregnanti funzioni e più risorse. Dispiace che le opposizioni, abbiano disertato l’incontro, hanno perso un’occasione di confronto”, cosi il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais che continua “al ministro ho poi consegnato la proposta di legge per l’istituzione del collegio elettorale europeo esclusivo per la Sardegna. Oggi infatti per la Sardegna è impossibile eleggere un deputato europeo. Una battaglia su cui come Lega ci stiamo impegnando moltissimo e che dobbiamo vincere”