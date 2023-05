Treno idrogeno, “Agro sacrificato, subito un’assemblea”

ALGHERO – “Aggiornati ad altra data i lavori della commissione urbanistica che

doveva deliberare sul progetto/ percorso della nuova tratta ferroviaria

Sassari mamuntanas aeroporto ( senza passare per Alghero ) che dalla

cantoniera di Mamuntanas taglia parte della Nurra Algherese dividendo in

due le borgate di tanca farra e Sa segada, il progetto che utilizza

fondi del pnnr ( uno dei pochi in sardegna per la mobilità su ferro )e

stato presentato in commissione urbanistica per la presa d’atto ( con

due alternative sostanzialmente uguali ), il progetto lascia molte

perplessità in quanto molte aziende agricole del territorio vengono

parcellizzate , divise e spaccate in due parti minando inanzittutto la

produttività dell’azienda stessa e costringendo i titolari a chiudere,

inoltre l’impatto ambientale e il consumo del territorio risulterebbe

importante, alla luce di queste considerazioni ( per le poche notizie

che abbiamo avuto in commissione )abbiamo chiesto all’assessore Piras e

al Dirigente Fois un ulteriore approfondimento chiamando in audizione i

progettisti delle ferrovie per capire i criteri utilizzati per questo

progetto e capire inanzitutto nei minimi particolari e nel caso proporre

alternative meno impattanti a difesa del suolo e delle decine di aziende

agricole e agrituristiche del territorio, inoltre vista l’importanza

del progetto nei prossimi giorni verrà convocata un’assemblea in loco

con tutti i cittadini che coinvolti materialmente nel progetto con

espropri e nel caso danneggiati dallo stesso, riteniamo che tale scelta

non possa prescindere da un coinvolgimento di chi si trova in quelle

zone interessate che a oggi poco o niente sanno di questo progetto per

questa assemblea a già dato disponibilità dirigente e assessore”.

Mimmo Pirisi, capogruppo Partito Democratico