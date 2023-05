Asl Sassari, “non ci sarà alcuna chiusura del servizio notturno di Pediatria”

SASSARI – – “Non vi sarà alcuna chiusura del servizio

notturno di Pediatria dell’Ospedale Civile di Alghero”. A dichiararlo è

il Direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, che interviene

in merito alle notizie diffuse sugli organi di stampa.

“Come sempre ricordo, utilizzare la nota carenza di medici per

diffondere notizie premature porta solo a creare preoccupazioni

ingiustificate nella popolazione. La Direzione della Asl, e tutta

l’Azienda, nonostante l’ormai nota carenza di personale, sono a lavoro

per programmare l’assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale in

grado di dare le giuste risposte alla domanda di salute della

popolazione.

In merito ai medici Pediatri si ricorda che è in corso un concorso per

il reclutamento degli specialisti, che vedrà nei prossimi giorni la

pubblicazione della graduatoria, dalla quale sarà possibile attingere

eventuali figure anche per la Asl di Sassari.

Inoltre le note firmate e interattive tra il Direttore della SSD di

Pediatria di Alghero e la Direzione di Presidio Ospedaliero di Alghero,

diffuse da soggetti per ora ignoti in violazione della riservatezza di

atti di ufficio, sono state revocate dalla Direzione aziendale della Asl

e sostituite con le corrette direttive”, conclude Sensi.