Club Ippico Capuano, i complimenti del Sindaco

ALGHERO – Il saluto con grandi complimenti del sindaco Mario Conoci al Club Ippico Capuano di Alghero, agli allievi ed ai loro istruttori. “Una vera scuola di sport e di vita” ha detto il primo cittadino che nei giorni scorsi ha fatto visita alle scuderie del club per onorare gli ottimi risultati ottenuti a Cervia, in occasione della Finale di Coppa Italia Club (F.I.S.E.) ed a Bairo, con la vittoria del Campionato Italiano di Equitazione (F.I.S.D.I.R). Per Francesca Puledda, Svea Caruso, Marysol Stefanelli, Riccardo Demartis, Ada Pes di San Vittorio, Paolo Mura, Domenico Riu, Giulia Madeddu, Stefano Sanna, Alessio Madeddu, Alessandra Udasso, Emilio Zanetti, Paolo Collu, Costantino Manunta e Daniele Rizzo i più vivi complimenti del sindaco anche a nome dell’intera comunità. In allegato alcune immagini.