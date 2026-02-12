Caserma Vigili del Fuoco, “Lavoriamo col Sindaco per trovare una soluzione”

ALGHERO – “In qualità di Presidente della Commissione consiliare Protezione Civile, ho ritenuto necessario fin da subito allertare l’Amministrazione comunale sulla necessità di intervenire con lavori di manutenzione presso la caserma dei Vigili del Fuoco di via Napoli.

Su questo tema vi è piena condivisione e sintonia con il Sindaco Raimondo Cacciotto, con il quale stiamo seguendo direttamente la vicenda. I Vigili del Fuoco rappresentano un presidio fondamentale per la nostra città, un punto di riferimento imprescindibile per la tutela delle persone, dei beni e dell’ambiente. A loro va il pieno sostegno dell’Amministrazione e della Commissione, così come ogni iniziativa utile alla risoluzione delle criticità strutturali emerse.

In queste ore stiamo lavorando con i tecnici comunali e con la piena disponibilità del Comando dei Vigili del Fuoco per individuare la soluzione più rapida ed efficace, garantendo un celere ritorno alla normalità. È essenziale che l’operatività del Comando resti inalterata e che questa fase di transizione venga gestita con la massima attenzione, per superare al più presto ogni situazione di precarietà.

Ho inoltre chiesto formalmente al Sindaco di dare priorità alla pratica sotto il profilo tecnico e amministrativo, affinché non si perda tempo e si possa avviare quanto prima la fase operativa dei lavori nella caserma.

Come amministratore sto seguendo personalmente, insieme al Sindaco, ogni sviluppo della situazione, con l’obiettivo di assicurare risposte concrete e tempestive alla città e ai nostri Vigili del Fuoco”.

Christian Mulas, presidente commissione Sanità, Ambiente, Protezione Civile e Sistema Idrico