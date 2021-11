Casa degli anziani al Green Hotel, ultimi passi

ALGHERO – – Affidato l’appalto per i nuovi arredi della struttura temporanea degli anziani, che a breve traslocheranno nelle due palazzine del complesso alberghiero Green Hotel, oggetto del contratto di affitto tra Amministrazione e proprietà. La fornitura di tutti gli arredi, per un investimento complessivo di 300 mila euro è nella fase di verifica per l’affidamento definitivo. La fornitura di arredi riguarda una capienza pari a circa 90 ospiti. Il trasloco dalla sede di Fertilia dell’ex Ostello della Gioventù è sempre più vicino mentre arrivano alla fase conclusiva i lavori di adeguamento strutturale. Si sta lavorando attualmente sulla impiantistica e sulle lavorazioni finali. La nuova casa per gli anziani metterà a disposizione camere confortevoli e con terrazzo, ampi spazi, in un luogo più accogliente e in grado di garantire il pieno rispetto delle norme sull’organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, con aree per socialità, zone all’aperto e comfort. Tutte le stanze verranno arredate a nuovo, mentre per quanto riguarda la sala mensa e gli uffici, si procede con un separato affidamento diretto. La struttura del Green, peraltro, potrà far compiere anche un salto di qualità per quanto riguarda il numero degli ospiti, attualmente fermi a circa 50.

“L’impegno assunto dall’Amministrazione viene mantenuto – afferma il Sindaco Mario Conoci – andiamo verso l’addio all’attuale sede inadeguata di Fertilia con una soluzione più consona alle esigenze degli ospiti, e i pochi mesi in più che si sono resi necessari per il trasferimento non sono passati invano, ma consentiranno di avere una struttura moderna, adeguata, sicura e con il massimo del comfort. Colgo l’occasione per ringraziare la struttura comunale che è riuscita con grande tempestività a realizzare la complessa procedura che porta al trasferimento”. La scelta fatta va nella direzione di un cambiamento radicale della qualità del soggiorno degli anziani. Il nuovo centro che tra pochissimo li ospiterà ha livelli decisamente superiori alla media, sia per qualità della vita che per i servizi che offre, soprattutto se raffrontati alla struttura attualmente occupata a Fertilia.