Carcere di Bancali, situazione esplosiva: il Governo intervenga

SASSARI – Nella tarda serata di ieri, venerdì 21 giugno 2024, verso le ore 22:00, un detenuto

extracomunitario si dava fuoco all’interno del locale infermeria dove

immediatamente intervenivano vari agenti che, in sprezzo del pericolo, riuscivano a

spegnere la torcia umana salvandogli la vita. I colleghi intervenuti a loro volta hanno

subito ustioni in varie parti del corpo tante che uno di questi si trova ricoverato nel

nosocomio sassarese insieme al detenuto nel reparto grandi ustioni, un altro ha

subito la frattura del dito ed altri agenti varie contusioni. Se non ci fosse stato il

tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria il detenuto, non nuovo a questi atti

autoconservativi, oggi avrebbe fatto parte di quella sempre più crescente lista di

detenuti morti in carcere.

La FNS Cisl Sarda congratulandosi con i poliziotti penitenziari che hanno salvato la

vita al detenuto augura loro una pronta guarigione, c’è bisogno ogni giorno di eroi

silenziosi come loro, senza infatti, visti i timidi segnali delle istituzioni, Governo in

primis, le nostre carceri affonderebbero nel baratro più totale. Chiediamo che

l’Amministrazione riconosca il coraggio che i colleghi intervenuti hanno avuto nel

salvare la vita al detenuto infatti, senza pensarci due volte, noncuranti dei rischi che

essi stessi avrebbero potuto correre per la loro vita, si sono letteralmente gettati

sull’autolesionista in fiamme riuscendo a spegnerlo. Il loro coraggio sia da esempio

per gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e serva per accrescere lo Spirito di

Corpo che oggi sembra affievolirsi a causa di un malessere generalizzato causato da

timide azioni di Governo e Amministrazione che sembrano allontanarsi sempre di più

dalle esigenze concrete di cui si ha bisogno all’interno delle carceri.