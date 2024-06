ALGHERO – Su proposta di Neria De Giovanni, Taurianova, capitale Italiana del libro 2024,

accoglie il Convegno dell’Associazione Internazionale Critici Letterari

La città di Taurianova, in Calabria, che il Ministero della Cultura ha scelto

come Capitale Italiana del libro 2024, da giovedì 24 ottobre a domenica 27

ottobre ospiterà il Convegno dell’Associazione Internazionale Critici letterari ,

sul tema “Il Mediterraneo: da Corrado Alvaro alla letteratura moderna”.

“Sono molto felice che il Sindaco Rocco Biasi e l’Assessora alla cultura e

direttore artistico di TCL Maria Fedele abbiano accettato la nostra proposta- ha

dichiarato Neria De Giovanni, presidente dell’AICL- e desidero ringraziare

anche lo scrittore Pierfranco Bruni, presidente della Commissione ministeriale

che ha scelto Taurianova come Capitale italiana del libro, per aver

sottolineato l’importanza della tematica proposta oltre l’effettiva

internazionalità della nostra Associazione.”

Hanno già aderito a partecipare al Convegno in qualità di delegati relatori,

critici letterari, docenti universitari e scrittori di Spagna, Portogallo, Austria,

Romania, USA, Francia, e di numerose città italiane tra cui Cagliari, Roma,

Taranto, Modica, Matera, Ispica, Torino.