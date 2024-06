Maristella, acqua ancora non potabile. Prima ordinanza di Cacciotto: “Urge una soluzione definitiva”

ALGHERO – “Ed ecco la prima ordinanza sindacale. Mio malgrado, riguarda l’ennesimo fuori norma dell’acqua potabile a Maristella e il conseguente divieto di utilizzo per il consumo umano diretto”, cosi il neo sindaco Raimondo Cacciotto che, suo malgrado, si trova a dover firmare come prima ordinanza quella relativa all’acqua non potabile della borgata di Porto Conte. Una situazione che perdura da tempo e che deve trovare una soluzione. “È mia intenzione contattare e incontrare Abbanoa per confrontarci sulle ipotesi di soluzione e capire cosa abbiano fatto dal febbraio scorso ad oggi, rispetto alle responsabilità che già l’ordinanza del sindaco Conoci definiva in capo al gestore del servizio idrico. L’ordinanza sarà vigente fino a nuova comunicazione”. Pare che se non ci sarà in intervento risolutore potrebbe essere presi provvedimenti radicali contro Abbanoa.