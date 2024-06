Fondi allo sport, Pais: “Risposte concrete alle esigenze del settore”

ALGHERO – “Sono ben 1,17 milioni di euro finanziati con la Legge regionale 19 dicembre 2023 approvata dal centrodestra a vantaggio degli impianti sportivi algheresi che oggi il Sindaco Cacciotto potrà immediatamente utilizzare per dare risposte concrete alle esigenze sportive dei giovani e delle società sportive algheresi” – dichiara Michele Pais, coordinatore regionale della Lega Sardegna – “Per me questa è la miglior forma di opposizione fatta, non di critica ma con atti a vantaggio della comunità algherese che metterà in condizioni il Sindaco Cacciotto di poter utilizzare risorse stanziate nella scorsa legislatura regionale dove ho avuto l’onore di svolgere il prestigioso ruolo di Presidente del Consiglio”.

“Questi finanziamenti sono solo una parte di quelli approvati a dicembre 2023 con l’ultima variazione di bilancio, ma a cui vanno aggiunti altrettanti e maggiori per gli ospedali, le infrastrutture con il completamento della circonvallazione, le borgate, per le periferie, per i nostri litorali il trattamento della posidonia, e per importanti interventi nel sociale” – conclude Pais – “Una presenza concreta che si è ripetuta nel corso di tutti i 5 anni di legislatura, con cospicui finanziamenti che ancora attendono di essere spesi e che certamente ci auguriamo possa essere fatto nel prossimo futuro dalla nuova amministrazione Cacciotto. Su questo, come Lega, collaboreremo e vigileremo in Consiglio comunale. Alle polemiche, agli attacchi, alle chiacchiere preferiamo la forza inconfutabile dei fatti e degli atti. Questa è la politica che ci piace”

Di seguito i provvedimenti alcuni finanziati dalla Legge regionale 19 dicembre 2023 inerenti agli impianti sportivi:

1. “Contributo per la riqualificazione dell’impianto sportivo denominato Pino Cuccureddu euro 250.000,00;

2. “Contributo per la realizzazione di lavori relativi ai campi comunali da baseball Tigri baseball e Catalana Baseball” euro 200.000,00;

3. “Contributo per realizzare interventi di riqualificazione delle strutture sportive esistenti destinate al calcio da attuare nel campo sportivo Il Carmine” euro 50.000,00;

4. “Contributo per realizzare interventi di riqualificazione delle strutture sportive esistenti destinate al calcio da attuare nel campo sportivo di Santa Maria la Palma” euro 70.000,00,

5. “Contributo per realizzare interventi di riqualificazione delle strutture sportive esistenti destinate al calcio da attuare nel campo sportivo di Fertilia” euro 70.000,00;

6. “Contributo per realizzare interventi di riqualificazione delle strutture sportive esistenti destinate al calcio da attuare nel campo sportivo La Cunetta” euro 30.000,00;

7. “Contributo per realizzare interventi di riqualificazione della struttura sportiva esistente destinata al rugby da attuare nel campo sportivo denominato Campo di rugby di Maria Pia” euro 100.000,00;

8. “Contributo per realizzare interventi di riqualificazione della struttura sportiva esistente destinata al calcio da attuare nel campo sportivo Mariotti” euro 200.000,00;

9. “Lavori di riqualificazione e ammodernamento della struttura sportiva “Campo Pino Cuccureddu di Maria Pia” euro 200.000,00;