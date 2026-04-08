“Capitello” (nonostante le segnalazioni) giù dai bastioni

ALGHERO – Potrebbe anche essere una rappresentazione simbolica dell’attualità. Fatto sta che, nonostante sia in una posizione centralissima (tra l’altro a pochi passi da dove si è svolto il concerto di Pasquetta), nonostante sia stato abbondantemente segnalato e nonostante possa esserci un oggettivo pericolo, oltre che evidente pessima cartolina, uno dei “capitelli” dei bastioni è collassato al suolo sottostante.

Il problema riguarda diverse porzioni dei parapetti che urgono, da tempo, una generale riqualificazione. E’ stato annunciato il reperimento di fondi, ma nel frattempo, come anche diffuso sui media, si sarebbe già dovuto intervenire. Oltre le transenne che, come sempre, evidenziato una criticità non certo favorendo l’aspetto estetico di una “muralla” che invece meriterebbe un intervento completo di restyling viste le diffuse parti ammalorate a causa, soprattutto, degli agenti atmosferici e del trascorrere inesorabile del tempo.