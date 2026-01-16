“Caos Sanità, è disastro istituzionale: atti e strumenti illegittimi”

ROMA – “La sentenza del TAR della Sardegna certifica in modo inequivocabile ciò che avevo già denunciato con una mia interrogazione parlamentare: i commissariamenti della sanità sarda sono stati illegittimi. Non si tratta di un’opinione politica ma di una pronuncia giudiziaria che smonta alla radice l’impianto con cui la Giunta guidata da Alessandra Todde ha messo mano alla sanità regionale. Avevo chiesto al Governo di verificare la legittimità dei commissariamenti, avevo denunciato il rischio di atti nulli, avevo parlato di caos amministrativo e vuoto di governance. La sentenza mi dà pienamente ragione. Quello che emerge oggi è un fatto gravissimo: la sanità sarda è stata governata con strumenti dichiarati illegittimi, azzerando direttori generali, creando instabilità, compromettendo continuità gestionale e credibilità istituzionale. Questo sancisce il fallimento totale della gestione Todde sulla sanità. Non un errore, non una una svista, ma incapacità strutturale di governare un sistema complesso. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: aziende sanitarie paralizzate, decisioni esposte al rischio di annullamento, cittadini ostaggio di una guerra politica giocata sulla loro pelle. Chi governa la sanità deve sapere cosa fa. Qui, invece, si è agito senza rispetto delle regole, e oggi il conto arriva tutto insieme. La sanità non può essere un laboratorio di improvvisazione. La sentenza lo dice chiaramente e la responsabilità politica ha un nome e un cognome”. Così il presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati, Ugo Cappellacci, commenta la sentenza del TAR Sardegna, che annulla il commissariamento della ASL di Sassari deciso dalla Giunta Todde sulla base di una norma già dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.