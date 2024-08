Caos dirigenti, FdI: Daga spieghi cosa pensa di fare

ALGHERO – “Tanto tuonó che piovve! Stavamo monitorando la situazione pertanto non siamo sorpresi della scelta ingiustificabile e inspiegabile assunta dall’Assessore del PD Daga di revocare la delibera di Giunta del 13/04/24 con cui si approvava l’avvio del bando di concorso per due dirigenti di area tecnica a tempo indeterminato.

Con un colpo di spugna l’assessore dem ha deciso di cancellare la programmazione messa in campo dal centrodestra, partorendo il proverbiale topolino: una posizione per dirigente di area tecnica a tempo determinato da individuare tramite concorso e una a tempo indeterminato da individuare – cosi si apprende dalla comunicazione ufficiale del comune – con scorrimento di graduatoria. Quest’ultimo meccanismo non è però previsto dalle norme relative all’assunzione dei dirigenti, perciò c’è da preoccuparsi sulla correttezza delle informazione che l’assessore da e diffonde.

Così facendo Daga non solo spreca diversi mesi di lavoro, ma rinuncia a portare avanti il lavoro avviato dal centrodestra per la costruzione di una macchina comunale stabile ed efficiente.

Questa scelta miope impensierisce gli stessi collaboratori dell’ufficio personale e della struttura comunale e fa il paio con le recenti revoche dei provvedimenti di rotazione, necessari nell’ambito delle attività di trasparenza e anticorruzione. Per questo, insiene ai colleghi dell’opposizione, abbiamo anche presentato una interrogazione, per vederci chiaro e, se necessario, chiedere che sia chiesto anche un parere da parte dell’ANAC.

La delega al personale, che in modo improvvido il sindaco Cacciotto ha messo nelle mani di Daga, inizia, a distanza di poche settimane, a produrre solo caos”.

Alessandro Cocco, Capogruppo Fratelli d’Italia