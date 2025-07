Campo da rugby e Casa per ferie: “Pronti al ricorso alla Corte dei Conti”

ALGHERO – Riformatori Sardi e Forza Italia tornano sulla vicenda che ormai da settimane alimenta interrogativi e perplessità sull’utilizzo del campo da rugby di Maria Pia. Lo fanno «non per sterile polemica politica – spiegano – ma in nome di un principio più alto: la trasparenza nella gestione dei beni pubblici e il rispetto delle regole, senza zone d’ombra.»

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale è arrivata la risposta dell’amministrazione all’interrogazione presentata dalla consigliera Giovanna Caria sul campo di Maria Pia e sulla cosiddetta “casa per ferie” annessa all’impianto.

«Una risposta che, pur risultando carente sul piano dell’approfondimento e della chiarezza, conferma però una realtà molto preoccupante. – spiegano Forza Italia e Riformatori che proseguono – Emerge infatti in modo inequivocabile che l’Amatori Rugby Alghero stia utilizzando l’impianto sportivo senza alcun titolo formale. A questo si aggiunge la questione della “casa per ferie”, una struttura che dovrebbe essere pertinenza dell’impianto sportivo e che l’Amatori Rugby sembrerebbe continuare a gestire incassandone i relativi introiti. È un caso che desta forte preoccupazione, anche in relazione a un possibile danno erariale.»

E durante il dibattito in aula, la consigliera di Forza Italia Giovanna Caria ha presentato una richiesta formale al Segretario comunale chiedendo un parere scritto sulla legittimità e sull’efficacia degli atti che regolano, o dovrebbero regolare, la gestione del campo da rugby e della struttura ricettiva annessa.

«Se tale parere dovesse confermare l’irregolarità della situazione – dichiarano Riformatori e Forza Italia – diventerà inevitabile da parte nostra la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le dovute verifiche. Quello che ci preme sottolineare è che il nostro intervento non è contro l’Amatori Rugby, che svolge attività sportiva meritoria e importante per la città, ma è volto a garantire trasparenza, equità e correttezza nell’utilizzo di un bene pubblico. Non si può ignorare che, mentre un’altra società sportiva, l’Alguer Rugby, chiede da mesi di poter utilizzare lo stesso campo per allenamenti e partite ufficiali, l’impianto risulta utilizzato in esclusiva da un’associazione che non ha alcun titolo per farlo.»

«È arrivato il momento – concludono Forza Italia e Riformatori – che l’amministrazione comunale affronti con chiarezza e determinazione una vicenda che si trascina da troppo tempo, trovando immediatamente la soluzione affinché le due squadre possano condividere alla pari il campo da rugby. Ai cittadini di Alghero va garantita trasparenza, agli atleti va garantita equità. Lanciamo inoltre un appello ai consiglieri comunali di maggioranza affinché, con onestà intellettuale e spirito di responsabilità verso la comunità sportiva, vogliano supportare il Sindaco e l’Amministrazione nell’individuare una soluzione immediata e concreta. Il campo di Maria Pia è un bene pubblico e come tale va gestito, con regole chiare e accessibili a tutti.»