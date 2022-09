Camping abusivi, “sentenza storica, il Comune deve confiscare”

ALGHERO – “Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una risoluzione storica che sancisce un punto di svolta nella gestione del territorio e del nostro patrimonio ambientale. Vogliamo fare i complimenti a tutti i Consiglieri presenti in aula che, approvando la proposta delle Consigliere Alivesi e Di Maio del Movimento 5 stelle, hanno ridato dignità non solo alla massima Istituzione cittadina ma all’intera collettività algherese che per decenni ha dovuto accettare uno scempio in uno dei luoghi di maggior pregio nella baia di Porto Conte.

La risoluzione approvata, infatti, impegna il Sindaco e l’Amministrazione comunale a proseguire l’iter per la confisca dei campeggi abusivi di Sant’Imbenia e di Sant’Igori, facendo seguito alle sentenze e ai disposti normativi in tema di lottizzazione abusiva. Ci auguriamo che la sensibilità dimostrata in questa occasione possa essere non un caso sporadico ma una vera presa di coscienza sul ruolo svolto dalla politica a favore del bene collettivo”

Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio

Portavoce M5S nel Consiglio comunale di Alghero