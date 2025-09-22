Camper bloccato sulla spiaggia, tedesco sanzionato

SINISCOLA – Nel pomeriggio del 20 settembre a seguito di una segnalazione al numero verde di emergenza ambientale 1515, il personale della Base logistica operativa navale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Siniscola è intervenuto nella spiaggia dei Confetti, dove un camper è rimasto bloccato nei cumuli di ciottoli.

Dopo aver provveduto al recupero del mezzo, il personale della Blon ha contestato al conducente, un turista di nazionalità tedesca, la violazione dell’ordinanza balneare che vieta il transito e la sosta di veicoli nelle spiagge con la conseguente sanzione amministrativa.