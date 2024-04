Campagna sterilizzazioni ad Alghero, 42 interventi

ALGHERO – Si è conclusa con successo la campagna di incentivazione delle sterilizzazioni di cani e gatti di sesso femminile, che ha visto l’Amministrazione comunale di Algheroi impegnare 10.000 euro di fondi provenienti dal bilancio. Sono pervenute complessivamente 42 domande, con una richiesta di contributo per 24 cani e ben 46 gatti. Il numero quasi doppio di felini, per i quali è concesso un supporto finanziario inferiore rispetto ai cani, ha consentito di ammettere a finanziamento tutti coloro in possesso dei requisiti previsti dal bando, per un ammontare complessivo di oltre 7.000,00 euro, che saranno materialmente versati ai richiedenti nel momento in cui sarà presentata la documentazione fiscale rilasciata dal proprio veterinario di fiducia ed attestante l’avvenuta sterilizzazione degli animali. Si ricorda che l’intervento dovrà essere eseguito entro 60 giorni continuativi dalla data di pubblicazione della graduatoria, per cui il termine massimo è fissato per il prossimo 25 maggio e che da questa data si avranno ulteriori 10 giorni di tempo per presentare la documentazione. Scaduti tali termini si decadrà automaticamente e senza preavviso dal diritto a ricevere il contributo.