Caldo , freddo, sole o pioggia: resiste il “Mistero di paline e pensiline”

ALGHERO – Niente, non ce la si fa. Come detto più volte, oramai quasi alla nausea: passano stagioni, anni, amministrazioni, ma pare resti intanto “il mistero delle pensile e paline”. Non solo. “Ma è possibile che di dovere, e dunque i nostri politici, non vedono queste persone, algheresi e turisti, che si trovano sotto sole a picco e pioggia, caldo e freddo, ad attendere autobus che spesso arrivano, per diversi motivi, in ritardo?”, la domanda è posta da un pensionato locale.

Apparentemente si tratta di piccole questioni, ma, restando irrisolte, appaiono pure più grandi di quello che sono. Questo perchè danno il segno quasi dell’impossibilità di potere incidere nella vita quotidiana della propria Città.

“Forse l’Arst ce l’ha con noi – ha detto Lelle Simula, commerciante e componente di Forza Italia durante l’incontro organizzato da Iniziativa Alghero di Francesco Sasso, sabato scorso – perchè non è possibile che non intervengano per rendere attuali e se possibile moderni i servizi che offrono riguardo il trasporto pubblico cittadino evidenziando palesi criticità che relegano il nostro Comune a livelli piuttosto bassi”.

Ma anche se l’Arst ce l’avesse con noi, come ha detto qualcuno più volte, anche nell’incontro di Iniziativa Alghero, “a questo punto, se la politica non riesce a farsi sentire con l’Ente Regionale che se ne occupa, dovrebbe essere l’Amministrazione Comunale a intervenire con propri fondi di bilancio, perchè continuare così da l’idea che siamo totalmente inermi”.