Caldo e diluvio su Alghero

ALGHERO – Era attesa dalle previsioni (oramai più che attendibili) ed è arrivata. La pioggia intesa, divenuta come spesso in questi casi “bomba d’acqua”, ha bagnato Alghero. Dall’agro al centro l’intero territorio finito sotto un temporale che è sfociato in una corposa precipitazione. In pochi minuti sono è caduta l’acqua che non si vedeva da mesi. Clima che, ovviamente, mette in difficoltà i servizi idrico-fognari della città sia pubblici che privati. Personale del Comune, in particolare settore Ambiente, già in allerta per attuare i necessari interventi.

Nella foto il diluvio di questo pomeriggio