Calcio, Promozione: l’Alghero spazza via anche il Galtellì

ALGHERO – Calcio d’inizio alle 15.05 al “Pino Cuccureddu”, con l’Alghero subito aggressivo e padrone del campo. Il primo squillo arriva da un cross di Marcangeli dalla destra: Barboza colpisce di testa,

ma il pallone si stampa sul palo esterno. È il preludio al vantaggio, che arriva poco dopo:

Roccuzzo pennella dalla sinistra e Martinelli, ben appostato, svetta di testa firmando l’1-0.

I giallorossi insistono e trovano il raddoppio con una giocata di qualità: palla meravigliosa di

Roccuzzo in profondità, per Baraye che salta il portiere con un dribbling secco e deposita in

rete il 2-0. L’Alghero continua a spingere: Marcangeli va vicino al tris con uno scavetto che

termina di poco a lato, mentre poco dopo viene annullato il 3-0 a Baraye per una dubbia

posizione di fuorigioco. Ancora Marcangeli sfiora il gol con un clamoroso palo-traversa dopo

l’imbucata di Carboni.

Il 3-0 arriva comunque sugli sviluppi di una rimessa laterale lunga di Pinna: Barboza trova

l’incornata vincente e allunga. Prima dell’intervallo viene annullata anche la rete del 4-0 a

Pinna, ma l’inerzia resta tutta dalla parte dei padroni di casa.

Nella ripresa l’Alghero non abbassa il ritmo. Marcangeli serve Virdis, che attacca lo spazio,

arriva sul fondo e scarica all’altezza del dischetto: Barboza è puntuale e firma il 4-0. Il portiere

ospite evita un passivo più pesante con una doppia parata decisiva, ma nulla può sul 5-0,

quando Virdis lascia partire un gran tiro da fuori area che si infila alle spalle dell’estremo

difensore. Ancora Barboza, su calcio piazzato, va vicino alla sesta rete, ma trova l’ennesimo

intervento decisivo del portiere.

Nel finale arriva il gol della bandiera del Tuttavista Galtellì: dopo una respinta di Marras

l’azione prosegue e, da dentro l’area piccola, gli ospiti trovano il 5-1 definitivo.

Finisce con un netto successo per l’Alghero, che centra la ventunesima vittoria in altrettante

gare, confermandosi capolista a punteggio pieno e ribadendo, ancora una volta, la forza e la

continuità di una squadra che non smette mai di stupire.