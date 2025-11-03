AGHERO – L’avvio di gara è tutto di marca algherese. La squadra di mister Giorico si riversa
immediatamente in avanti, mantenendo il possesso palla e schiacciando il Li Punti nella
propria metà campo.
Nei primi quindici minuti, l’Alghero spinge con continuità ma non riesce a trovare la
conclusione vincente.
Al 18’, i giallorossi passano in vantaggio: calcio d’angolo di Roccuzzo e perfetto stacco di
Barboza, che di testa insacca l’1-0.
L’Alghero continua a spingere alla ricerca del raddoppio, costruendo diverse azioni pericolose
ma senza riuscire a concretizzare. Al 28’, però, arriva il meritato 2-0: Roccuzzo viene atterrato
in area e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta ancora Barboza, che
spiazza il portiere con freddezza.
Al 33’ Virdis va vicino al tris, ma la sua conclusione sfiora il palo. Due minuti dopo, al 35’, un
cross velenoso dalla sinistra attraversa tutta l’area di rigore senza trovare deviazioni,
terminando di poco a lato.
Il 3-0 arriva poco dopo con una splendida azione personale di Baraye: accelerazione
devastante sulla sinistra, salta due avversari e serve un pallone perfetto per Scognamillo, che
deve solo appoggiare in rete.
Un gol di Fadda viene annullato per una presunta spinta, poi Carboni colpisce un clamoroso
palo con un gran destro dalla distanza.
La ripresa si apre come era finito il primo tempo: Alghero in controllo totale. Dopo appena
cinque minuti, al 50’, arriva il quarto gol: Fadda sfonda a sinistra e serve un assist preciso per
Baraye, che realizza il 4-0.
Il Li Punti accorcia momentaneamente al 4-1 con Tuccio, bravo a insaccare di testa sul
secondo palo dopo un calcio d’angolo.
La reazione giallorossa è immediata: al 70’, su punizione battuta da Mereu, Virdis svetta più in
alto di tutti e firma il definitivo 5-1.
Termina 5-1 al “Pino Cuccureddu” con l’Alghero che conferma il primo posto e l’ottimo
periodo di forma.
Calcio, Promozione: l’Alghero di Mister Giorico schiaccia il Li Punti
