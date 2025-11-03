Calcio, Promozione: l’Alghero di Mister Giorico schiaccia il Li Punti

AGHERO – L’avvio di gara è tutto di marca algherese. La squadra di mister Giorico si riversa

immediatamente in avanti, mantenendo il possesso palla e schiacciando il Li Punti nella

propria metà campo.

Nei primi quindici minuti, l’Alghero spinge con continuità ma non riesce a trovare la

conclusione vincente.

Al 18’, i giallorossi passano in vantaggio: calcio d’angolo di Roccuzzo e perfetto stacco di

Barboza, che di testa insacca l’1-0.

L’Alghero continua a spingere alla ricerca del raddoppio, costruendo diverse azioni pericolose

ma senza riuscire a concretizzare. Al 28’, però, arriva il meritato 2-0: Roccuzzo viene atterrato

in area e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta ancora Barboza, che

spiazza il portiere con freddezza.

Al 33’ Virdis va vicino al tris, ma la sua conclusione sfiora il palo. Due minuti dopo, al 35’, un

cross velenoso dalla sinistra attraversa tutta l’area di rigore senza trovare deviazioni,

terminando di poco a lato.

Il 3-0 arriva poco dopo con una splendida azione personale di Baraye: accelerazione

devastante sulla sinistra, salta due avversari e serve un pallone perfetto per Scognamillo, che

deve solo appoggiare in rete.

Un gol di Fadda viene annullato per una presunta spinta, poi Carboni colpisce un clamoroso

palo con un gran destro dalla distanza.

La ripresa si apre come era finito il primo tempo: Alghero in controllo totale. Dopo appena

cinque minuti, al 50’, arriva il quarto gol: Fadda sfonda a sinistra e serve un assist preciso per

Baraye, che realizza il 4-0.

Il Li Punti accorcia momentaneamente al 4-1 con Tuccio, bravo a insaccare di testa sul

secondo palo dopo un calcio d’angolo.

La reazione giallorossa è immediata: al 70’, su punizione battuta da Mereu, Virdis svetta più in

alto di tutti e firma il definitivo 5-1.

Termina 5-1 al “Pino Cuccureddu” con l’Alghero che conferma il primo posto e l’ottimo

periodo di forma.

