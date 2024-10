Calcio, l’Alghero cade in casa col Taloro Gavoi

ALGHERO – Settimo turno di Eccellenza amaro per l’Alghero: il Taloro sbanca il “Pino Cuccureddu” per 1 a 0, grazie ad un gol di Fadda al 58′. Per i giallorossi si tratta della terza sconfitta in campionato, la seconda consecutiva dopo quella di Budoni.

Dopo un primo tempo bloccato, in cui le squadre si fronteggiano soprattutto nella parte centrale del campo, sono gli ospiti ad andare vicini al vantaggio al 43′, quando Pusceddu, lanciato centralmente, riesce ad arrivare davanti all’estremo difensore algherese Gobbi, che salva il risultato con una grande uscita.

Il secondo tempo si apre esattamente come il primo, con le squadre che lottano nella fascia centrale del campo. Al 58′ arriva l’episodio che decide la gara: imbucata centrale per Fadda che, trovatosi davanti al numero uno giallorosso Gobbi, riesce ad infilare la palla in rete. A questo punto, i ragazzi di mister Giandon si buttano in avanti, con tutte le forze, alla ricerca del pareggio, ma sono anche molto sfortunati, quando al 75′ Sini coglie il palo di testa, da calcio piazzato, a portiere battuto. Dopo 5′ di recupero, finisce così, 1 a 0 per gli ospiti.

Ora la squadra guidata da mister Giandon avrà una settimana di tempo per resettare e preparare il prossimo impegno, in programma domenica, sul campo del Tempio.

TABELLINO

ALGHERO – TALORO 0-1

ALGHERO: Gobbi, Pireddu, Spanu, Kamana, Sini, Brboric, Mereu (18’ st Marras), Mula, Scanu (6’ st M. Sanna), M Carboni, Scognamillo. In panchina: Piga, Serna, F. Sanna, Fois, Gamarra, P. Carboni, Delizos. Allenatore: Gian Marco Giandon

TALORO GAVOI: M. Fadda, Soro, Piriottu, Mura, Lapia, Castro, A. Fadda (33’ st Delussu), Vacca, Mereu (48’ st Pittalis), Pusceddu (43’ st Budroni), Mele. In panchina: Picco, Luppu, Fenudi, Sau, Porcu. Allenatore: Antonio Marinu

ARBITRO: Mattia Solito di Piombino

RETI: 13’ st Fadda

NOTE: ammoniti Sini e Mula per l’Alghero, Pusceddu per il Taloro Gavoi