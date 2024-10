Calcio, FC Alghero vince a Badesi e vola al secondo posto in classifica

ALGHERO – La FC Alghero, con un grande secondo tempo, ribalta e vince la sfida sul campo del forte Badesi e conquista tre punti preziosi che la rilanciano in classifica, al secondo posto con 10 punti in compagnia di Ploaghe e Ittiri Sprint, nella quinta giornata del campionato di Prima Categoria girone D. Algheresi in campo con qualche assenza importante, mentre nel secondo tempo si è rivisto il giovane Christian Moretti, al rientro dopo un periodo di assenza per infortunio.

Per la cronaca, dopo un contropiede del Badesi al 12’ con un nulla di fatto, la FC Alghero, al 13’, va vicino al gol con un bel colpo di testa di Cherchi che sfiora il palo sinistro. Al 23’ il Badesi si porta in vantaggio: gli avanti di casa sfruttano un buco sulla fascia destra nella difesa algherese con Cutrupi che ha il tempo di controllare e servire un prezioso assist a Usai che, appostato in area, supera l’incolpevole Frau con un preciso colpo di testa. Ancora il Badesi pericoloso al 23’ con Cutrupi che calcia fuori da buona posizione. Al 38’ défaillance difensiva dei giallorossi con Ehichioya che calcia a tu per tu con Frau. Nel finale di primo tempo gol annullato alla FC Alghero per fallo in attacco.

Si va al secondo tempo e, dopo 6 minuti, la Fc Alghero pareggia: angolo di Pintus per Michele Cherchi che insacca il gol dell’1-1. Al 57’ la Fc Alghero ribalta il risultato e si porrà in vantaggio con una punizione di capitan Carlo Pintus. Al 74’ gol annullato a Cherchi per fuorigioco. Walter Frau sugli scudi all’84’ quando ribatte un tiro ravvicinato di Mureddu. Al 91’ Badesi in 10 per l’espulsione di Secchi per fallo da ultimo uomo su Porcu. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro Nonna di Sassari manda tutti negli spogliatoi con la FC Alghero in festa per tre punti che la proiettano al secondo posto in classifica con 10 punti. Prossimo impegno per la FC Alghero, domenica 3 novembre, ore 15, in casa al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia contro il Monte Alma.

TABELLINO

BADESI – FC ALGHERO: 1 – 2

BADESI: Ruggiu, Oldani (18’ st Castorino), Fauli (1’ st Soggia), Mura, Levacovich, Secchi, Fernandez, Murru, Usai (31’ st Mureddu), Ehichioya, Cutrupi (24’ st Cagnoni).

Allenatore: Simone Deliperi

A disposizione: Ventuleddu, Serra, Carbini, Cocco, Esposito.

FC ALGHERO: Frau, Depalmas, Peana Andrea, Correddu, Sanna, Gnani, Sasso, Peana Riccardo, Cherchi (33’ st Ardu), Pintus (41’ st Moretti), Pilo (41’ st Porcu).

Allenatore: Peppone Salaris

A disposizione: Serra Francesco, Loi, Marrosu, Carbone, Zanda, Merella.

ARBITRO: Alessio Nonna di Sassari

RETI: 23’ Usai, 51’ Cherchi, 57’ Pintus