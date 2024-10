Assalto eolico, “Silenzio della Regione, conferenza stampa”

CAGLIARI – “Il Movimento Pratobello 24 invita ogni organo di stampa ed informazione, sia esso cartaceo televisivo o via web, a prendere parte alla conferenza stampa che si terrà il giorno 29 ottobre 2024, a Cagliari alle ore 10.30, presso l’Hotel Italia, in Via Sardegna, 31.

Visto il silenzio assordante della Regione Sardegna, dopo la consegna del 2 ottobre scorso della proposta di legge, firmata da oltre 210 mila sardi, il Movimento ritiene di dover ulteriormente far sentire la propria voce, a nome di tutte le persone che hanno apposto la firma a tale proposta, sigillando così il loro impegno nel salvaguardare il territorio sardo dall’ennesimo tentativo di devastazione.

Il Movimento Pratobello 24, viste le ripetute polemiche, manipolazioni ed inesattezze, intende ribadire con fermezza ed in modo cristallino, qual è la sua posizione riguardo alla transizione energetica. Il progresso non può essere devastazione”.

Movimento Pratobello