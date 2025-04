Calcio, Eccellenza: ultima decisiva partita per l’Alghero

ALGHERO – Ultimi e decisivi 180’ in Eccellenza. Anche per l’Alghero che vuole evitare lo spareggio play-out. Questa domenica, 6 aprile, al “Pino Cuccureddu” è in programma un fondamentale scontro diretto contro il San Teodoro Porto Rotondo che potrebbe essere determinante per il futuro immediato dei giallorossi.

Attualmente le due squadre sono separate da una sola lunghezza: l’Alghero, con 30 punti, è in zona play-out. Appena sopra, con 31 punti, c’è il San Teodoro Porto Rotondo. Ma nella lotta salvezza sono coinvolte altre tre formazioni e sarà una lotta all’ultima giornata. Per la squadra di mister Fadda l’imperativo è vincere lo scontro diretto casalingo e poi provare a strappare un risultato positivo anche a Monastir.

«Quella di domenica è una partita fondamentale, l’auspicio è che sia l’ultima di questa stagione davanti al nostro pubblico – afferma il presidente giallorosso Andrea Pinna – Sono sicuro che la squadra lotterà sino alla fine, dando tutto per la maglia e vendendo cara la pelle. Ma avremo bisogno del sostegno dell’intera città al “Pino Cuccureddu” per spingere tutti insieme verso la salvezza l’Alghero, che merita di calcare un palcoscenico importante come quello dell’Eccellenza».

Il direttore sportivo Alessandro Piras carica la squadra: «Con la vittoria di Ghilarza la squadra ha dato una risposta importante e sono sicuro che anche questa domenica i ragazzi daranno il massimo per cercare di centrare l’obiettivo. L’auspicio è che tutte le squadre onorino sino alla fine il campionato».