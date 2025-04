“Fine vita, altro pesce d’Aprile della presidente Todde”

ALGHERO – “Un altro pesce di aprile della Todde. Il primo del mese ha annunciato di avere depositato un disegno di legge sul fine vita. Ma di questo progetto non v’è traccia né fra gli atti del Consiglio Regionale né fra le delibere della Giunta-. E’ il Consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde che punta i riflettori su “un altro scivolone della Presidente della Regione, che affronta un tema sensibile con grande spensieratezza e senza timore di esporsi al ridicolo.” Ma la Todde ha un innegabile merito: quello di avere dato un input in Sardegna per una discussione seria su un tema molto sentito. Siamo convinti che il “fine vita” non possa essere affrontato con leggi regionali, come ha fatto la Toscana. Occorre un intervento legislativo del Parlamento. Una persona malata, arrivata all’ultimo stadio della sua vita, non può essere trattata in modo diverso a seconda della Regione in cui risiede. Le regioni debbono organizzare il Servizio sanitario, ma non si può rischiare di varare discipline legislative contrastanti e multiformi”.

“Solo a titolo d’esempio: i Comitati etici come li facciamo? Nazionali o regionali? E le cure palliative le rendiamo obbligatorie? Non può esserci una competenza regionale. E bisogna distinguere fra suicidio assistito e accanimento terapeutico. Bene farebbe la Todde ad incalzare il Parlamento affinché vari una disciplina legislativa nazionale. Ma metta da parte le dichiarazioni ad effetto, peraltro destituite di fondamento, e la sterile propaganda. Il tema del “fine vita” è troppo serio per essere trattato solo come uno strumento di autopromozione politica -chiude l’esponente politico azzurro-.