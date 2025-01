Calcio, Eccellenza: ottimo punto dell’Alghero a Ossi

ALGHERO – L’Alghero interrompe la striscia negativa pareggiando 1-1 sul campo dell’Ossese, terza forza del campionato. Un punto importante per i giallorossi, che hanno giocato a viso aperto, portandosi in vantaggio nel primo tempo per poi essere raggiunti nella ripresa. Una bella prova per la squadra di mister Giandon, con diversi giovani in campo.

La partita è stata condizionata dal forte vento. L’Alghero ci prova con alcune punizioni velenose di Mereu: al 12’ il portiere dell’Ossese sventa il pericolo, poi al 19’ dalla stessa posizione il capitano giallorosso cerca Baraye, a un passo dalla deviazione vincente. Al 22’ ci prova l’Ossese con uno slalom di Mascia che si accentra dalla sinistra, lascia partire il tiro ma Gobbi è sicuro. Intorno alla mezzora ci prova Spanu poi ancora Mereu, al 36’, su calcio di punizione da circa 30 metri chiama nuovamente in causa l’estremo ossese Carboni che alza sopra la traversa. È il preludio al vantaggio algherese, che arriva al 38’: Spanu ruba palla sulla sinistra, si invola verso la porta e, una volta entrato, lascia partire un diagonale con il quale trafigge Carboni. La risposta dei padroni di casa è affidata a Lisai, che al 41’ ci prova ma non inquadra la porta.

A inizio ripresa ancora Lisai pericoloso con una percussione in area ma Gobbi risponde presente. Giandon prova a mettere forze fresche in campo. Fuori Mereu e Baraye, con quest’ultimo espulso dopo un battibecco col pubblico dalla panchina. Al 27’ tiro a giro di Lisai dal limite dell’area, grande intervento di Gobbi che la alza sopra la traversa. Alghero che prova a pungere, soprattutto in contopiede: le conclusioni di Pinna e Scanu sono deviate in angolo. Ma al 32’ l’Ossese arriva al pareggio, con Mascia, il più lesto ad approfittare di una mischia dentro l’area. Succede poco altro, con Scognamillo che nel maxi recupero assegnato dall’arbitro (9 minuti) sfiora il gol da 40 metri, cercando di approfittare del portiere fuori dai pali.

Finisce così 1-1. Non sono arrivati i tre punti ma una prestazione che lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni: ora per Mereu e compagni ci saranno le due partite casalinghe contro Li Punti e Iglesias.